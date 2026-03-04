Robert Lewandowski za burtą, znowu się nie udało. Jeden raz na sześć lat

Tomasz Chabiniak

Bayern Monachium to hegemon niemieckiej piłki, ale z ostatnich 11 edycji DFB-Pokal wygrał tylko 3. To pokazuje, dlaczego Robert Lewandowski ma w swoim dorobku znacznie mniej krajowych pucharów niż tytułów mistrzowskich. Etap w Barcelonie póki co również na polu Copa del Rey pewnym rozczarowaniem. We wtorek "Blaugrana" odpadła w półfinale tych rozgrywek przeciwko Atletico Madryt.

Robert Lewandowski w jasnej koszulce z numerem 9 pochylony po meczu z Atletico; drugi zawodnik zakrywa twarz dłońmi.
Robert Lewandowski, 0:4 z Atletico, 12.02.2026 r.MANU REINOGetty Images

Piłkarskie CV Roberta Lewandowskiego jest niezwykle bogate. Lista jego wyróżnień jest bardzo długa. Niektórych może jednak dziwić, że mimo gry dla Barcelony i zwłaszcza dla niemieckiego hegemona Bayernu Monachium na koncie ma tylko sześć krajowych pucharów. Dla porównania - mistrzostw danych lig ma aż trzynaście. To tylko potwierdza, że system play-off rządzi się swoimi prawami.

Podnosił to trofeum w 2009, 2012, 2016, 2019, 2020 i 2025 roku. We wtorek "Duma Katalonii" mimo zwycięstwa 3:0 w rewanżu półfinału Copa del Rey pożegnała się z rozgrywkami (3:4 w dwumeczu). To oznacza, że "Lewy" sięgnął na razie po jeden Puchar Króla na cztery możliwe. Pogromcami zespołu z Katalonii w ostatnich kampaniach były Real Madryt i Athletic.

Kapitan reprezentacji pozostanie więc na razie z jednym takim końcowym zwycięstwem na przestrzeni sześciu sezonów. Nasz rodak nie powinien mieć sobie wiele do zarzucenia, w 12 spotkaniach Copa del Rey strzelił 7 bramek, a gdyby spojrzeć na wszystkie kampanie od 2008 roku i dołączenia do Lecha Poznań, utrzymuje dobrą średnią 0,695 gola na spotkanie (48 w 69).

Zespoły z Lewandowskim w kadrze sześć razy sięgnęły po triumf, dwukrotnie przegrały finał, czterokrotnie odpadły w półfinale, dwukrotnie w ćwierćfinale i też aż czterokrotnie w 1/16 finału.

Robert Lewandowski w krajowych pucharach od momentu gry w Lechu Poznań:

2025/26 - Copa del Rey - 3 mecze, 0 goli, odpadnięcie w półfinale
2024/25 - Copa del Rey - 3m, 3g, zwycięstwo
2023/24 - Copa del Rey - 3m, 2g, odpadnięcie w ćwierćfinale
2022/23 - Copa del Rey - 3m, 2g, odpadnięcie w półfinale
2021/22 - DFB-Pokal - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału
2020/21 - DFB-Pokal - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału
2019/20 - DFB-Pokal - 5m, 6g, zwycięstwo
2018/19 - DFB-Pokal - 5m, 7g, zwycięstwo
2017/18 - DFB-Pokal - 6m, 6g, przegrana w finale
2016/17 - DFB-Pokal - 4m, 5g, odpadnięcie w półfinale
2015/16 - DFB-Pokal - 6m, 3g, zwycięstwo
2014/15 - DFB-Pokal - 5m, 2g, odpadnięcie w półfinale
2013/14 - DFB-Pokal - 5m, 2g, przegrana w finale
2012/13 - DFB-Pokal - 4m, 1g, odpadnięcie w ćwierćfinale
2011/12 - DFB-Pokal - 6m, 7g, zwycięstwo
2010/11 - DFB-Pokal, 2m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału
2009/10 - Puchar Polski - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału
2008/09 - Puchar Polski - 6m, 2g, zwycięstwo

Łącznie: 18 sezonów, 69 meczów, 48 goli (śr. 0,69), 6 końcowych triumfów

Robert Lewandowski, Ferran Torres
La Liga

Piłkarz w stroju Barcelony z zabandażowaną ręką zakrywa twarz dłońmi, wyrażając silne emocje. Postać znajduje się na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiXavi Urgeles/ZUMA Press Wire/ShuEast News
Trzech piłkarzy w czerwonych strojach z logo sponsora na piersi stoi blisko siebie na tle bramki piłkarskiej, śmiejąc się i okazując radość z osiągniętego wyniku sportowego.
Robert Lewandowski podczas meczu z Wolfsburgiem, 17 grudnia 2021 rokuCHRISTOF STACHEEast News
Dwóch mężczyzn w żółto-czarnych strojach sportowych obejmuje się i cieszy na murawie stadionu po wygranym meczu piłkarskim, jeden z nich nosi okulary i kurtkę z logo klubu.
Robert Lewandowski i Juergen Klopp JOHN MACDOUGALLAFP
