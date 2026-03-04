Robert Lewandowski za burtą, znowu się nie udało. Jeden raz na sześć lat

Piłkarskie CV Roberta Lewandowskiego jest niezwykle bogate. Lista jego wyróżnień jest bardzo długa. Niektórych może jednak dziwić, że mimo gry dla Barcelony i zwłaszcza dla niemieckiego hegemona Bayernu Monachium na koncie ma tylko sześć krajowych pucharów. Dla porównania - mistrzostw danych lig ma aż trzynaście. To tylko potwierdza, że system play-off rządzi się swoimi prawami.

Podnosił to trofeum w 2009, 2012, 2016, 2019, 2020 i 2025 roku. We wtorek "Duma Katalonii" mimo zwycięstwa 3:0 w rewanżu półfinału Copa del Rey pożegnała się z rozgrywkami (3:4 w dwumeczu). To oznacza, że "Lewy" sięgnął na razie po jeden Puchar Króla na cztery możliwe. Pogromcami zespołu z Katalonii w ostatnich kampaniach były Real Madryt i Athletic.

Kapitan reprezentacji pozostanie więc na razie z jednym takim końcowym zwycięstwem na przestrzeni sześciu sezonów. Nasz rodak nie powinien mieć sobie wiele do zarzucenia, w 12 spotkaniach Copa del Rey strzelił 7 bramek, a gdyby spojrzeć na wszystkie kampanie od 2008 roku i dołączenia do Lecha Poznań, utrzymuje dobrą średnią 0,695 gola na spotkanie (48 w 69).

Zespoły z Lewandowskim w kadrze sześć razy sięgnęły po triumf, dwukrotnie przegrały finał, czterokrotnie odpadły w półfinale, dwukrotnie w ćwierćfinale i też aż czterokrotnie w 1/16 finału.

Robert Lewandowski w krajowych pucharach od momentu gry w Lechu Poznań:

2025/26 - Copa del Rey - 3 mecze, 0 goli, odpadnięcie w półfinale

2024/25 - Copa del Rey - 3m, 3g, zwycięstwo

2023/24 - Copa del Rey - 3m, 2g, odpadnięcie w ćwierćfinale

2022/23 - Copa del Rey - 3m, 2g, odpadnięcie w półfinale

2021/22 - DFB-Pokal - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału

2020/21 - DFB-Pokal - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału

2019/20 - DFB-Pokal - 5m, 6g, zwycięstwo

2018/19 - DFB-Pokal - 5m, 7g, zwycięstwo

2017/18 - DFB-Pokal - 6m, 6g, przegrana w finale

2016/17 - DFB-Pokal - 4m, 5g, odpadnięcie w półfinale

2015/16 - DFB-Pokal - 6m, 3g, zwycięstwo

2014/15 - DFB-Pokal - 5m, 2g, odpadnięcie w półfinale

2013/14 - DFB-Pokal - 5m, 2g, przegrana w finale

2012/13 - DFB-Pokal - 4m, 1g, odpadnięcie w ćwierćfinale

2011/12 - DFB-Pokal - 6m, 7g, zwycięstwo

2010/11 - DFB-Pokal, 2m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału

2009/10 - Puchar Polski - 1m, 0g, odpadnięcie w 1/16 finału

2008/09 - Puchar Polski - 6m, 2g, zwycięstwo

Łącznie: 18 sezonów, 69 meczów, 48 goli (śr. 0,69), 6 końcowych triumfów

