Robert Lewandowski z żoną na gali w Hiszpanii. Anna zadała szyku [WIDEO]

Robert Lewandowski zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Kapitan reprezentacji Polski przez wiele lat brylował w niemieckiej ekstraklasie, występując w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Latem 2022 roku "Lewy" przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zasilił szeregi katalońskiego klubu FC Barcelona. Polak bardzo szybko zyskał sympatię kibiców i dziennikarzy. Przekonać mogliśmy się o tym już podczas oficjalnej prezentacji Lewandowskiego na Camp Nou, kiedy to na trybunach zasiadły tysiące kibiców.