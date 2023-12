Mimo korzystnego wyniku szkoleniowiec Katalończyków nie krył rozczarowania z postawy swojej drużyny po końcowym gwizdku sędziego. W opinii Hiszpana pierwsza połowa pozostawiała wiele do życzenia w wykonaniu jego zespołu. "Mówiłem to w przerwie, że intensywność i agresja były nie do zaakceptowania, że w taki sposób nie odbierzemy żadnej piłki. W pierwszej połowie mogliśmy prowadzić 2:0, 3:1... Brakowało jednak skuteczności. Jako trener tego nie toleruje. Jasno wyraziłem swoje zdanie w przerwie. Albo będziemy biegać jak zwierzęta, albo to nie wypali. Nie mamy Barcelony z 2010 roku" - zaznaczył szkoleniowiec.