W sobotę o godz. 15.30 na stadionie w Bochum rozpoczął się mecz 22. kolejki Bundesligi między miejscowym VfL a Bayernem Monachium. "Die Roten" nie musieli długo czekać na bramkę - w 9. minucie starcia gola zdobył Robert Lewandowski.

VfL Bochum - Bayern Monachium. Robert Lewandowski z 600. golem w karierze

Polak otrzymał piłkę po podaniu głową od Kingsley'a Comana i w bardzo trudnej sytuacji zdołał się obrócić w kierunku bramki i pokonać bramkarza rywali Michaela Essera. To trafienie wyjątkowe dla "Lewego" - bo 600. w jego karierze:



VfL Bochum - Bayern Monachium. "Die Roten" sensacyjnie przegrywają do przerwy

Potem nasz superstrzelec miał jeszcze okazję do tego, by zanotować i 601. bramkę - jego uderzenie z półprzewrotki zostało jednak zablokowane przez Christiana Gamboę. Do przerwy w meczu Bochum - Bayern utrzymał się jednak - mocno sensacyjny - wynik 4-1 dla VfL.



W tym sezonie Robert Lewandowski strzelił już we wszystkich rozgrywkach łącznie 36 goli.