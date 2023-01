Niedawno ogłoszono, że polski zawodnik ampfutbolu Marcin Oleksy został nominowany do nagrody im. Ferenca Puskasa, którą FIFA przyznaje strzelcowi najpiękniejszego gola. Zobacz: Polak z nominacją do nagrody im. Ferenca Puskasa.

Robert Lewandowski apeluje. Chodzi o Polaka nominowanego do nagrody im. Puskasa

"Ampfutbolowy gol Marcina Oleksego został nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody piłkarskiego świata FIFA PUSKÁS AWARD ! Oddajcie swój głos na Marcina!" - zaapelował "Lewy" na swoim profilu facebookowym.