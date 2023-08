Robert Lewandowski wyszedł na murawę i się zaczęło. Nagranie krąży po sieci

Robert Lewandowski już od dłuższego czasu zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata. Polak przez wiele lat brylował na boiskach w lidze niemieckiej, występując w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. W ubiegłym roku jednak w życiu 34-latka doszło do rewolucyjnych zmian. Po kilkunastu latach gry w Bundeslidze "Lewy" i jego bliscy pożegnali się z Niemcami i przenieśli się do Hiszpanii po tym, jak gwiazdor futbolu podpisał kontrakt z klubem FC Barcelona.