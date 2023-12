W sobotę na boisku imienia Johana Cruyffa piłkarze FC Barcelona odbyli tradycyjny trening otwarty dla kibiców , podczas którego fani mogli z bliska oglądać, jak ekipa prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza przygotowuje się do kolejnego meczu. - To najlepszy dzień w roku - napisał hiszpański klub w mediach społecznościowych, prezentując nagranie z zespołem wychodzącym na boisko.

Robert Lewandowski obdarował kibica podczas treningu FC Barcelona. Starcie Polaka z Ronaldem Araujo

Do sieci trafiło także nagranie ciekawego zajścia, do jakiego doszło podczas meczu rozgrywanego w trakcie zajęć. W pewnym momencie Robert Lewandowski podbiegł do Ronalda Araujo, zabierając mu piłkę. Urugwajczyk nie dał sobie jednak w kaszę dmuchać i zaczął przepychać się z Polakiem, aż w końcu złapał go rękami, ostatecznie niemal wywracając na murawę. Z trybun natychmiast popłynęły krzyki, które - jak się zdaje - wyrażały oburzenie takich zagraniem defensora.