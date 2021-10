W wielości rekordów, które z niesamowitą regularnością bije Lewandowski, można się po prostu pogubić.

Kolejny jego wyczyn jednak właśnie stał się faktem!

Do meczu z TSG 1899 Hoffenheim "Lewy" przystępował, mając 53 gole strzelone w 45 meczach od stycznia tego roku. Brakowało mu zatem jednej bramki, by wyrównać swoje rekordowe osiągnięcie. I, jak to on, dopiął swego.



Robert Lewandowski wyrównał kosmiczny rekord!

Najlepszy napastnik świata nawet przy tej okazji udowodnił, że można jeszcze lepiej, potwierdzając notowany z sezonu na sezon progres. We wspomnianym 2019 roku do skompletowania takiego worka bramek potrzebował 58 meczów, a teraz 33-latkowi wystarczyło ledwie 46 meczów. Nieprawdopodobne!



Reklama

Art