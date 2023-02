Podczas poniedziałkowej gali FIFA The Best piłkarzem roku uznano Lionela Messiego, który wraz z reprezentacją Argentyny świętował mistrzostwo świata. Dopiero 12. miejsce w głosowaniu zajął Robert Lewandowski. Polak, który aktualnie zmaga się z urazem w przeszłości poznał już smak triumfu w tym plebiscycie. Tym razem do najlepszych było mu jednak daleko, co odnotowały niemieckie media, łącząc to z odejściem z Bayernu Monachium. "Jego status uległ zmianie" - komentują.