Robert Lewandowski wylądował "na dywaniku"! Zdecydowana reakcja trenera

W niedzielny wieczór FC Barcelona zmierzy się na Camp Nou w ligowym meczu z Cadiz. Dla Roberta Lewandowskiego to wielka szansa na to, by umocnić się na czele klasyfikacji strzelców. Nasz reprezentant już raz błysnął w tym sezonie w starciu z ekipą z południa Hiszpanii i teraz zapewne liczy na powtórkę. Tymczasem jak donosi "Mundo Deportivo", trener Xavi Hernandez odbył indywidualną rozmowę z naszym napastnikiem.