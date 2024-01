Robert Lewandowski wybrał jednoznacznie, oficjalnie to ogłaszają. Znamy decyzję Polaka

W poniedziałek poznaliśmy laureatów gali The Best FIFA Awards. Najważniejszy laur - dla najlepszego piłkarza świata - trafił do rąk nieobecnego podczas ceremonii Leo Messiego. Po ogłoszeniu wyników głosowania ujawniono oficjalnie, na kogo głos oddały poszczególne osobistości ze świata futbolu, między innymi selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, a także kapitan "Biało-Czerwonych" i snajper FC Barcelona - Robert Lewandowski.