Kapitan reprezentacji Polski dotarł już do Monachium, zostając dostrzeżonym przez czujne reporterskie oczy. Robert Lewandowski przyjechał do Niemiec celem wykonania dokładnych badań po urazie kolana.

Robert Lewandowski nie zagra w kolejnym meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata w 2022 roku. Piłkarz w spotkaniu z Andorą doznał urazu kolana, która wyklucza go w udziale w najbliższym spotkaniu reprezentacyjnym.

Jak się okazało, "Lewy" ma uraz więzadła pobocznego prawego kolana. Nie wiadomo zatem, czy wystąpi w meczu Bayernu z RB Lipsk. Piłkarz dotarł już jednak do Monachium, gdzie ma przejść dokładniejsze badania.

Lewandowski we wtorek został dostrzeżony przez dziennikarza Sky Sport, który nagrał go wchodzącego do siedziby Bayernu Monachium.

Wyniki badań kapitana naszej reprezentacji mają być podobno znane jeszcze we wtorek.

