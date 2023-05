Robert Lewandowski wrócił do dawnej skuteczności. Korona niemal pewna

To był szalony wieczór dla kibiców Barcelony . Nie dość, że ich piłkarze wygrali derby, to jeszcze tym samym przypieczętowali mistrzostwo Hiszpanii.

Robert Lewandowski krok od zdobycia tytułu króla strzelców

To wszystko sprawia, że Lewandowski jest na najlepszej drodze po tytuł króla strzelców, i to już w pierwszym sezonie gry w lidze hiszpańskiej. Do końca rozgrywek pozostały bowiem cztery kolejki, a wydaje się, że Polak właśnie wrócił do skuteczności z początku rozgrywek.