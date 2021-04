Robert Lewandowski wróci do gry już na rewanżowy mecz Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, który odbędzie się 13 kwietnia? Taką nadzieję ma sam piłkarz, o czym donosi magazyn "Kicker".

W przypadku "Lewego" sytuacja zmienia się dynamicznie. Tuż po meczu z Andorą w el. MŚ 2022, kiedy okazało się, że kapitan reprezentacji Polski ma kontuzję kolana, sztab medyczny kadry podał, że przerwa potrwa kilka dni.

Po powrocie Lewandowskiego do Monachium i badaniach Bayern ogłosił, że 32-letni napastnik będzie musiał pauzować jednak zdecydowanie dłużej, nawet miesiąc.



Dzisiaj jednak powiało optymizmem. Niemiecki "Kicker" napisał, że istnieje możliwość, aby Lewandowski wrócił do gry zdecydowanie szybciej. Wierzy w to sam zawodnik, która ma dawać sobie dwa tygodnie na powrót. Chciałby być gotowym na rewanżowy mecz z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, który jest zaplanowany 13 kwietnia.



Jak napisał "Kicker" odnośnie tej możliwości "znając nieustępliwość, siłę woli i profesjonalizm Polaka nie byłby to cud".



Abstrahując jednak od życzeń "Lewego", w klubie nie zamierzają ryzykować jego zdrowiem. "Nie podejmiemy w tym wypadku żadnego ryzyka" - zapewnił Hansi Flick, trener Bayernu.



