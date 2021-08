Robert Lewandowski w poprzednim sezonie 1. Bundesligi strzelił 41 goli i pobił legendarny rekord 40 goli Gerda Müllera. Polak goni jeszcze słynnego niemieckiego napastnika w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii 1. Bundesligi. Gerd Müller ma 365 goli, a Robert Lewandowski - 277. Do wyrównania wyniku Niemca potrzeba więc 88 goli, a do pobicia go - 89. Jeśli zdrowie i forma pozwolą, Robert Lewandowski, który 21 sierpnia ma 33. urodziny, jest w stanie to zrobić w ciągu trzech sezonów Bundesligi.





Robert Lewandowski w Bundeslidze. Terminarz meczów Bayernu: Borussia Mönchengladbach na początek

Borussia M'gladbach - Bayern - 13 sierpnia (piątek), godz. 20.30 (1. kolejka Bundesligi),

Borussia Dortmund - Bayern - 17 sierpnia (wtorek), godz. 20.30 (Superpuchar Niemiec),

Bayern - FC Köln - 22 sierpnia (niedziela), godz. 17.30 (2. kolejka Bundesligi),

Bremer SV - Bayern - 25 sierpnia (środa), godz. 20.15 (Puchar Niemiec),

Bayern - Hertha BSC - 28 sierpnia (sobota), godz. 18.30 (3. kolejka Bundesligi),

RB Lipsk - Bayern - 11 września (sobota), godz. 18.30 (4. kolejka Bundesligi),

Bayern - Bochum - 18 września (sobota), godz. 15.30 (5. kolejka Bundesligi),

Greuther Fürth - Bayern - 24 września (piątek), godz. 20.30 (6. kolejka Bundesligi;

Mecze Bayernu w dalszych kolejkach 1. Bundesligi nie mają jeszcze ustalonych dat i godzin.

Reklama

Mecze Bayernu - transmisje w ViaPlay

Od tego sezonu, wszystkie mecze 1. i 2. Bundesligi w Polsce transmituje nowa platforma ViaPlay. Wcześniej gole Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze można było oglądać w telewizjach Eleven Sports i Canal Plus, a jeszcze wcześniej - w Eurosporcie 2.



BN