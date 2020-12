Robert Lewandowski wkracza na rynek gamingu

We wtorek podpisano umowę, na mocy której powstała spółka RL9sport Games S.A. Oznacza to, że Robert Lewandowski oficjalnie wszedł na rynek gier. Na 2022 rok zaplanowano premierę pierwszego produktu.

Rozwój rynku gamingowego w Polsce zauważył między innymi Robert Lewandowski. Piłkarz Bayernu Monachium oficjalnie wszedł na rynek, zakładając spółkę.

We wtorek doszło do podpisania umowy pomiędzy PlayWay S.A., Rafałem Cymermanem a Robertem Lewandowskim. Jak informuje portal Infosfera, powstała spółka RL9sportGames S.A. ma zajmować się tworzeniem, marketingiem oraz sprzedażą gry Football Coach the Game.

Premiera produktu zaplanowana jest na 2022 rok. Gra ma być dostępna na komputery PC, konsole oraz urządzenia mobilne. Będzie to symulator trenera piłki nożnej i jednocześnie debiut "Lewego" na rynku gier.

Prezesem spółki został Cymerman - autor pierwszego polskiego menadżera "Liga Polska Manager 95", który powstał w 1995 roku.

