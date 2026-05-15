Robert Lewandowski wciąż nie ogłosił pożegnania. Znamy powód i jego preferencje

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony Joana Laporty, który w trakcie kampanii wyborczej deklarował chęć przedłużenia współpracy z Robertem Lewandowskim, kapitan reprezentacji Polski nie otrzymał oferty nowego kontraktu. Powodem jest "rozjazd" pomiędzy oczekiwaniami klubu, a samego piłkarza. Barcelona widziałaby Lewandowskiego w roli zawodnika, którego rola na boisku jest coraz bardziej ograniczana, natomiast on sam nie wykazywał zainteresowania takim rozwiązaniem. Mimo 38 lat na karku, priorytetem dla Lewandowskiego jest znalezienie się w miejscu, które spełni jego oczekiwania pod kątem wynagrodzenia, możliwości zdobywania trofeów i wpływu na odnoszenie sukcesów. W przypadku podejścia napastnika do obecnego klubu, pierwsze z tych oczekiwań miało właściwie nie istnieć, natomiast zaspokojenie ostatniego jest tak wątpliwe, wręcz nierealne, że strony uznały, że nie ma sensu nawet podejmować rozmów.

Wiele między wierszami można było wyczytać z niedawnej wypowiedzi Hansiego Flicka, który pytany o przyszłość Lewandowskiego przyznał, że to będzie temat do przemyślenia po sezonie. Jeśli mowa o piłkarzu, który może dziś przebierać w ofertach i w każdej chwili może którąś przyjąć, to znaczy, że Flick zwyczajnie nie jest zainteresowany dalszą współpracą.

Selekcja negatywna

Robert Lewandowski faktycznie ma oferty z Chicago Fire, klubów z Arabii Saudyjskiej, a mocne zainteresowanie wykazywały także Juventus i Milan. Z tych opcji preferowany jest kierunek azjatycki. Finanse - mimo iż nieprawdą jest pojawiająca się w mediach kwota 90 mln euro za sezon - mają oczywiście znaczenie, jednak w przypadku USA i Włoch na tę chwilę decyduje też "selekcja negatywna".

Funkcjonowanie za oceanem i wynikająca z niego konieczność odbywania dziewięciogodzinnych lotów do Polski sprawia, że Lewandowskiemu "nie pali się", by zostać zawodnikiem - nomen omen - Fire. W przypadku Italii - nawet jeśli jeszcze nie doszło do ostatecznego skreślenia - decydują natomiast inne czynniki. Lewandowski bierze pod uwagę intensywność ligi (po szesnastu latach w ligach top 5, skłania się ku graniu na niższej) oraz intensywność życia. Po transferze do czołowego włoskiego klubu wokół Polaka pojawiłoby się gigantyczne zainteresowanie - jak choćby medialny szał, którego on sam obecnie wolałby uniknąć. Do tego dochodzi jeszcze zwykłe zawodowe ryzyko - Juventus i Milan są klubami w przebudowie, a wokół "Lewego", który dostałby tam gwiazdorską gażę, urosłyby gigantyczne oczekiwania. Pytanie, czy realne do spełnienia.

Arabia Saudyjska jest preferowana

Robert Lewandowski preferuje więc Arabię Saudyjską, do której transfer może pomóc mu w podjęciu decyzji o przedłużeniu gry dla reprezentacji Polski - to jest mechanizm połączony zarówno ze względu na odległość do kraju, jak i wspomnianą niższą intensywność ligi. Jednocześnie wciąż nie zapadła decyzja o jego przyszłości - żadna ze wspomnianych opcji nie została jeszcze zamknięta. Co ciekawe, wśród nich wciąż przewija się, choć w absolutnie minimalnym stopniu, Barcelona. To właśnie brak definitywnego zakończenia tej sprawy spowodował, że nadal nie ma sygnału, by niedzielny mecz z Betisem był pożegnaniem "Lewego" z Camp Nou. On sam traktuje taką deklarację jako niemożliwą do cofnięcia i póki jest choćby jeden procent szans (a pewnie o takich mówimy), nie chce ogłaszać pożegnania. To się jednak może wydarzyć w ciągu godzin, bo ze strony zawodnika jest chęć, by móc godnie odejść. Logistycznie sprawa jest łatwa - nie wymaga przecież organizowania specjalnego meczu, a bardziej rundy honorowej wokół boiska, być może szpaleru.

W przypadku innych klubów, polski napastnik nie czuje presji czasu - oferty leżą na stole, jednak bez deadline'u na ich przyjęcie. Gdyby Polska awansowała na mundial, Lewandowski chciałby zamknąć sprawę przed zgrupowaniem reprezentacji, ale obecnie nie ma takiej potrzeby. Czuje, że to on ma karty w ręku, abstrahując, że kwestie jak rola w projekcie, cele klubu itp. wciąż są do dogadania.

Aktualny kontrakt z Barceloną obowiązuje do końca czerwca. Mało prawdopodobne, by przed tym miesiącem sprawa przyszłości Roberta Lewandowskiego była zamknięta.

