Robert Lewandowski w takiej formie był tylko w Bayernie. Rekord na horyzoncie

La Liga wraca do rywalizacji po przerwie na mecze reprezentacji. W niedzielę dojdzie do derbów Katalonii, w których Girona FC podejmie FC Barcelona. Będzie to bardzo ważny mecz dla Roberta Lewandowskiego, który rozegra setne spotkanie w barwach gości. I Polak będzie miał okazję w tym pojedynku pobić swój strzelecki rekord, choć będzie to bardzo trudne. W tym sezonie zdobył już cztery bramki.