W weekend Bayern wygrał 4-1 ligowy mecz z RB Salzburg. Robert Lewandowski otworzył wynik tego spotkania, wykorzystując rzut karny.



Polak został zmieniony po godzinie gry. Mówiło się, że zmiana podyktowana była kontuzją i może wyeliminować "Lewego" z jutrzejszego meczu z Barceloną.



Tak się nie stanie. Lewandowski jest zdrowy i gotowy do gry. Na dodatek prezentuje świetną formę.



Na ostatnim treningu przed meczem Ligi Mistrzów, Polak zaprezentował niezwykłe umiejętności. "Bild" opisuje, że Lewandowski wygrał nawet zakład z trenerem Julianem Nagelsmannem.



Panowie rywalizowali w konkurencji podobnej do tej znanej z "Turbokozaka". Zasłonili sobie oczy, ale musieli trafić na małą bramkę. Ta sztuka udała się "Lewemu", a jego szkoleniowiec chybił.



Lewandowski kolejny raz udowodnił, że ma bardzo dobry instynkt strzelecki. Jutro będzie miał szansę zaprezentować swoje umiejętności przeciwko obrońcom Barcelony.



Mecz Bayern - Barcelona odbędzie się we wtorek o 21. Transmisję spotkanie będzie można oglądać w Polsacie Sport Premium 1. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo w Interii.



