Lewandowski zdobył 72 gole w 125 meczach w kadrze. To osiągnięcie daje mu 13. miejsce na świecie, wśród najbardziej bramkostrzelnych piłkarzy w reprezentacjach.

Liderem jest Cristiano Ronaldo, który w meczu el. MŚ 2022 z Irlandią strzelił dwa gole. Były to jego 110. i 111. trafienie w kadrze. Do tego momentu prowadził napastnik Iranu Ali Daei, który ma na koncie 109 goli. Portugalczyk ma szansę jeszcze wyśrubować to osiągnięcie.

Z grających piłkarzy, przed Lewandowskim, jest tylko Lionel Messi. Argentyńczyk ma na koncie 79 goli w reprezentacji. W statystyce najlepszych na świecie strzelców reprezentacyjnych zajmuje piąte miejsce, ale ma tylko sześć trafień straty do Malezyjczyka Mokhtara Dahariego, który znajduje się na trzeciej pozycji.

Apetyt na wskoczenie na podium ma też oczywiście Lewandowski. Wcześniej musi pobić jednak inne wielkie gwiazdy. Być może jeszcze w tym roku wyprzedzi legendarnego Brazylijczyka Pele. Aby tak się stało, Polak musi zdobyć jeszcze sześć goli w kadrze.

Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się Ferenc Puskas. Węgier ma na koncie 84 gole. Jeśli "Lewy" utrzyma dobrą formę w najbliższych latach, to z pewnością przebije to osiągnięcie.

MP