W sobotę wieczorem jasne stało się, że ten weekend może być punktem zwrotnym w trwającym sezonie La Liga . Real Madryt pojechał bowiem na Benito Villamarin do Sevilli i nie wrócił z Andaluzji z kompletem punktów. Tamto spotkanie zakończyło się remisem 1:1, co sprawia, że sytuacja w tabeli stała się jeszcze ciekawsza. "Los Blancos" przed niedzielną serią spotkań pozostają liderami z dorobkiem 39 oczek, ale przewaga nad peletonem jest mała.

Lewandowski w słabej formie. Nie zagra w hicie La Liga?

Mimo słabej formy Polaka hiszpańskie media zgodnie typują go do gry od pierwszych minut. Dziennikarze są nawet zgodni co do tego, kto zagra obok kapitana reprezentacji Polski. Według hiszpańskich mediów Polaka ze skrzydeł obsługiwać będą: Joao Felix i Raphinha. Zauważalnie w oczach Xaviego stracił utalentowany Lamine Yamal, który na starcie sezonu był wręcz największą gwiazdą drużyny i z pewnością objawieniem całej La Liga.