Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski latem 2022 roku zmieni jednak barwy klubowe. Choć to na ten moment jedynie spekulacje, to światowe media rozpisują się o żądaniach byłego trenera Polskiego napastnika Juergena Kloppa, który chce za wszelką cenę sprowadzić Lewandowskiego latem na Anfield Road.

Wydawać by się mogło, że skoro od ponad dwóch tygodni okienko transferowe pozostaje zamknięte to i temat zmian barw klubowych najlepszych piłkarzy na świecie przestanie być na jakiś czas poruszany. Nic bardziej mylnego. Nie milkną spekulacje o największych transferach, głównie tych, które ostatecznie nie doszły do skutku.

Robert Lewandowski w Liverpool FC? To marzenie Kloppa

Choć Robert Lewandowski był już łączony zarówno z Realem Madryt jak i Paris Saint-Germain, to wygląda na to, że do gry o Polaka włączyła się drużyna prowadzona przez byłego szkoleniowca Lewandowskiego - jeszcze z czasów gry w Borussii Dortmund- Liverpool FC. Jak donosi "The Sun" - Juergen Klopp bardzo dobrze wspomina pracę z Polakiem i uważa, że będzie on optymalnym wzmocnieniem linii ofensywnej "The Reds" latem 2022 roku.

Niemiec szuka alternatywy do zastąpienia piłkarzy, o których możliwym odejściu mówi się już od dłuższego czasu. Liverpool może stracić w najbliższym oknie transferowym piłkarzy, którzy w tym momencie są gwarancją skuteczności. Mowa oczywiście o Mohamedzie Salahu i Roberto Firmino.

Juergen Klopp: Robert Lewandowski jest najlepszy

W rozmowie z niemieckim "Bildem", trener Liverpoolu powiedział, że to właśnie 33-letni Polak jest najlepszym zawodnikiem, z którym miał okazję kiedykolwiek pracować.

"Zdecydowanie Robert Lewandowski. Niesprawiedliwym byłoby powiedzenie tego o kimkolwiek innym niż on. To, jak stał się tak dobrym piłkarzem jakim jest dziś, jest niesamowite. Lewandowski jest absolutnie najlepszy. W każdej sytuacji wie, w jakim miejscu się znaleźć. Jest maszyną do zdobywania bramek".

Zdjęcie Robert Lewandowski / CHRISTOF STACHE / AFP

PW, Polsat Sport