Robert Lewandowski w opałach. Właśnie dziś może się to wydarzyć

W grupie znacznie słabiej od Polaka spisywał się Karim Benzema - nie trafił do siatki ani razu, ale skuteczność odzyskał w fazie pucharowej. W dwumeczu 1/8 finału z Liverpoolem zdobył trzy bramki, a dwa tygodnie temu z Chelsea - jedną. "Królewscy" w pierwszym meczu ćwierćfinału pokonali londyńczyków 2:0, dzięki temu dziś są faworytem i zamierzają przypieczętować awans.

Benzema w Lidze Mistrzów strzelił 90 goli, a to oznacza, że już dziś może zrównać się z Lewandowskim, a nawet go wyprzedzić. Co więcej, w razie awansu "Królewskich", Francuz będzie miał jeszcze dwa lub trzy mecze na kolejne trafienia.