Według danych Opty "Lewy" oddał w niedzielny wieczór sześć strzałów - po po dwa celne, niecelne i zablokowane. Zanotował łącznie 34 kontakty z piłką, podawał ją z 86-procentową skutecznością, wygrał 7 z 11 pojedynków (w tym wszystkie pięć, które odbyły w powietrzu). Zmarnował jednak też dwie tzw. wielkie szanse bramkowe. Cieniem na jego występie kładzie się sytuacja z 93. minuty, kiedy to dostał świetne dośrodkowanie, by wyrównać stan rywalizacji na 3:3 , ale po uderzeniu futbolówki głową ta trafiła w jego bark.

Robert Lewandowski w ogniu krytyki po przegranej z Gironą

"Po raz kolejny był to zwykły mecz, w którym napastnika szuka się mniej niż jest to pożądane. W pierwszej połowie Polak miał tylko jedną naprawdę dobrą okazję. W końcówce spotkania Lamine Yamal wyłożył mu jednak idealną piłkę na 3:3, a polski napastnik, będąc już zdesperowany, uderzył ją barkiem" - czytamy w "Mundo Deportivo", które nie wystawia wymiernych ocen, lecz przedstawia je wyłącznie w formie opisowej.

Podobnie jak "Sport", na "piątkę" zdecydowała się "Marca". "Przechodził przez okres sezonu, w którym walczył o to, by trafić ponownie do siatki, ale zrobił to na 1:1. W drugiej połowie odegrał niewielką rolę, choć w doliczonym czasie miał szansę, która mogłaby być decydująca, ale spudłował" - czytamy.