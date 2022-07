Robert Lewandowski w Niemczech był "Maszyną". Jak będzie w Barcelonie?

"Lewy" związał się czteroletnim kontraktem z "Dumą Katalonii". I choć w przyszłym miesiącu skończy 34 lata, to jego dotychczasowa kariera pokazuje, że jak sam to kiedyś mówił, wiek to tylko liczba.

W ciągu ośmiu lat spędzonych w Monachium polski napastnik opuścił tylko 19 z 272 meczów Bayernu w Bundeslidze. Oznacza to, że rozegrał w nim 93,04 procent spotkań. Gdy w sezonie 2020/21 zabrakło go na około miesiąc z powodu kontuzji, to Bawarczycy odpadli w 1/4 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. To była jego najdłuższa przerwa w karierze za naszą zachodnią granicą.

Jeszcze lepiej prezentował się w Borussii Dortmund, gdzie grał w latach 2010-14. Tam wystąpił w 96,32 procent meczów, opuszczając zaledwie pięć gier ligowych.

Robert Lewandowski i jego niesamowite rekordy strzeleckie

Nic dziwnego, że mógł notować niesamowite wyniki strzeleckie. W barwach BVB strzelił 74 gole w w 131 występach w Bundeslidze, a w sumie 103 w 187.

Natomiast w Bayernie Lewandowski, w lidze zdobył 238 bramki w 253 meczach, a ogólnie zanotował 344 trafienia w 375 pojedynkach.

To pozwala myśleć o tym, że w Barcelonie Polak również będzie niezniszczalny i skuteczny.