Robert Lewandowski w Monako. "Barcelona? Zależy od wielu czynników"

Sprawa transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu do Barcelony od kilku tygodni rozgrzewa światowe media sportowe. Najlepszy strzelec Bawarczyków ma jeszcze przez rok ważny kontrakt, klub z Monachium niby chce go zatrzymać, ale wszystko wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski jest zdecydowany opuścić mistrza Niemiec przed upływem umowy.

Korzystając z wakacji po zakończeniu sezonu "Lewy" pojawił się w niedzielę na torze Formuły 1 w Monte Carlo, by oglądać z bliska wyścig o Grand Prix Monako. Przy okazji udzielił wywiadu dziennikarzom Eleven Sports, którzy zapytali go także o przeprowadzkę z Niemiec do Hiszpanii.

- Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie (czy w przyszłym sezonie wciąż będzie grał dla Bayernu - przyp. red.). Czy bardzo bym chciał przenieść się do Barcelony? To zależy od wielu czynników, ważne co się wydarzy. Myślę, że moja sytuacja jest jasna, nie ma co się nad tym rozczulać i mówić o tym więcej - zakończył Robert Lewandowski.