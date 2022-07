Robert Lewandowski w Monachium bez rodziny, za to z przyjaciółmi

"Lewy"liczył, że kwestię jego transferu uda się rozwiązać jeszcze przed 12 lipca, kiedy to rozpoczęły się w Monachium przygotowania do nowego sezonu. Tak się jednak nie stało, a reprezentant Polski zmuszony był stawić się we wtorek na badaniach, zaś w kolejne dni - na treningach z zespołem. Choć dwukrotnie spóźniał się na zajęcia, w czwartek media chwaliły jego zaangażowanie dodając, że wydaje się być w znakomitej formie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski zostanie w Bayernie? "Nie wyobrażam sobie". WIDEO Polsat Sport

Lewandowski w Monachium bez najbliższej rodziny

Nasz rodak niecierpliwie wyczekuje chwili, gdy transferowa saga wreszcie się skończy, a on wyjedzie z Niemiec. Póki co przebywa w nich bez rodziny. Nie towarzyszy mu ona z uwagi na pogróżki, jakie otrzymywał w sieci. Jak przekazała telewizja "Sport1", Lewandowskiemu towarzyszy jednak w Monachium kilku przyjaciół, którzy "pomagają mu znieść całą sytuację".

Polak ma się czuć traktowany "nieuczciwie" przez włodarzy Bayernu, a ofertę w wysokości 40 milionów euro, jaką złożyła już FC Barcelona uważa za adekwatną. Póki co nic nie wskazuje jednak na to, by władze mistrzów Niemiec miały ustąpić.