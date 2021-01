Robert Lewandowski znalazł się w jedenastce roku francuskiego "L’Equipe”. Najlepszy skład ubiegłorocznych rozgrywek wybierali dziennikarze uznanej gazety. Poza Polakiem wśród najlepszych znalazło się aż czterech piłkarzy Bayernu Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa gole Roberta Lewandowskiego w meczu z Mainz! (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Jak co roku francuscy dziennikarze wybrali najlepszą jedenastkę. W plebiscycie "L'Equipe" w taki sam sposób bawią się kibice, którzy oddają głosy na oddzielną drużynę, ale w tym wypadku nie miało to żadnego znaczenia, bowiem w obu znalazł się Robert Lewandowski. Polski napastnik był w zeszłym sezonie nie do zatrzymania, więc nikogo nie dziwi, że znalazł uznanie zarówno wśród fanów, jak i francuskich żurnalistów. W jedenastce kibiców ani dziennikarzy nie znalazł się za to Lionel Messi. Argentyńczyk ma za sobą słaby sezon w La Liga oraz Lidze Mistrzów, w którym przestał imponować nieziemską formą, tak jak robił to dotychczas.

Reklama

Nie zabrakło za to przedstawicieli zdecydowanie najlepszej ekipy zeszłego roku - Bayernu Monachium. W jedenastce wybranej przez dziennikarzy znalazło się aż pięciu piłkarzy drużyny z Bawarii: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Thiago Alcantara (po sezonie przeniósł się do Liverpoolu), Joshua Kimmich i wspomniany Lewandowski.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

W składzie znaleźli się także grający w Liverpoolu Virgil Van Dijk i Trent Alexander-Arnold, a osamotnionym przedstawicielem hiszpańskich drużyn był Sergio Ramos z Realu Madryt. Nie zabrakło również Neymara z PSG oraz Kevina De Bruyne z Manchesteru City. Przypomnijmy, że w tym roku francuskim mediom było z Lewandowskim co najmniej nie po drodze. Najpierw "France Football" zdecydował, że po raz pierwszy w historii nie przyzna "Złotej Piłki" ze względu na pandemię koronawirusa i przerwanie rozgrywek (wszystkie najważniejsze rozgrywki poza ligą francuską dokończono), a tamtejsze media kompletnie przemilczały fakt, że Polak odebrał tytuł piłkarza roku w plebiscycie FIFA.



Jak widać Francuzi zrozumieli swój błąd i starają się go naprawić. Najpierw we "France Football" ukazał się ekskluzywny wywiad z polskim napastnikiem, a teraz "L’Equipe" doceniło polskiego napastnika, umieszczając go w swojej jedenastce.



Jedenastka dziennikarzy "L’Equipe":



Manuel Neuer (Bayern) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real), Virgil Van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern) - Kevin De Bruyne (Man City), Thiago Alcantara (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Neymar (PSG) - Robert Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus)



Jedenastka kibiców:



Manuel Neuer (Bayern) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real), Virgil Van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern) - Kevin De Bruyne (Man City), Thiago Alcantara (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Neymar (PSG) - Robert Lewandowski (Bayern), Karim Benzema (Real)

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP