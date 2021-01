Robert Lewandowski (Bayern Monachium) znalazł się w drużynie roku UEFA. Obok niego, w "11" znalazło się miejsce dla jeszcze trzech zawodników mistrzów Niemiec - Joshuy Kimmicha, Alphonso Daviesa i Manuela Neuera.

W drużynie roku UEFA wymieniono ponadto Thiago Alcantarę, który barwy Bayernu reprezentował do września ubiegłego roku, a obecnie występuje w Liverpoolu.

Drużyna roku UEFA wybierana jest co roku w specjalnym głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej federacji. "Lewy" znalazł się w niej także w zestawieniu za 2019 rok. Kibice głosować mogli na 11 z 50 nominowanych zawodników.

Co warte odnotowania, po raz 15. w zestawieniu znalazł się Cristiano Ronaldo, co czyni go absolutnym rekordzistą.





Pełen skład drużyny roku UEFA: Manuel Neuer (Bayern Monachium) - Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Sergio Ramos (Real Madryt), Virgil Van Dijk (Liverpool FC), Alphonso Davies (Bayern Monachium) - Thiago Alcantara (Liverpool FC), Lionel Messi (FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City) - Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Neymar (Paris Saint-Germain).

Równocześnie zaprezentowana została kobieca drużyna roku. Nie znalazło się w niej miejsce dla żadnej z reprezentantek Polski.



