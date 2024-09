Robert Lewandowski w czołówce. Zestawiony z gwiazdami, jest tuż obok Messiego

Nie podlega wątpliwości, że Robert Lewandowski przez lata był i wciąż jest "maszyną" do strzelania goli. Ostatnio na łamach katalońskiego dziennika "Sport" dziennikarz David Salinas przypomniał , że dla Borussii Dortmund trafił do siatki aż 103 razy w 187 meczach, dla Bayernu 344 razy w 375 spotkaniach, a w Barcelonie po 100 konfrontacjach (w niedzielę był jubileusz) ma na koncie 63 zdobycze.

Daje to bardzo dobre średnie na poziomie kolejno 0,55, 0,91 i 0,63. Zwłaszcza ta z etapu w Monachium jest imponująca. Statystycy postanowili wziąć pod lupę liczby zawodników od 2001 roku aż do teraz, by określić procent udziału goli z rzutów karnych w całościowym dorobku strzeleckim. Która z gwiazd jest w XXI wieku najbardziej "uzależniona" od trafień z "jedenastek"?