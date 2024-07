Robert Lewandowski w centrum skandalu. Wojciech Szczęsny przerywa milczenie

Miano jednego z najlepszych piłkarzy świata to jednak zarówno powód do dumy, jak i ogromna odpowiedzialność. Lewandowski bowiem jest idolem i wzorem do naśladowania dla wielu młodych sportowców , przez co bacznie obserwowany jest przez dziennikarzy i ekspertów z całego świata, którzy tylko czekają, aż popełni on jakiś karygodny błąd. W ostatnim czasie wiele mówiło się o pozostawiających wiele do życzenia występach "Lewego" w barwach reprezentacji Polski. Pojawiły się nawet głosy mówiące o tym, że nie powinien on pełnić funkcji kapitana "Biało-Czerwonych" . I choć po kilku tygodniach temat ten trochę przycichł, o 35-latku znów zrobiło się głośno. I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe.

Robert Lewandowski w centrum skandalu. Wojciech Szczęsny stanął po jego stronie

"Nie gadałem z Robertem. Jak się odniosę? Nie wierzę i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby okazało się, że jest to prawdą. Nie pasuje mi to do jego charakteru. I nawet nie wiem po co. Nie rozumiem, po co Robert musiałby drugi tytuł magistra zrobić. Po co? (...) To jest Robert Lewandowski. Takie rzeczy w końcu wypłyną. A Robert jest człowiekiem, który bardzo dba o swój wizerunek. A to byłaby taka duża zadra wydaje mi się. Nie chce mi się wierzyć. Ja tego dyplomu nie widziałem, podobno istnieje. Nie wiem. Jeśli zdał, to wierzę, że go zdał. Jeśli nie zdał, to wierzę, że go nie ma" - przyznał.