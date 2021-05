Niedawno wydawało się, że nieudana próba odejścia do Realu Madryt oraz późniejszy triumf Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów, skutecznie "wyleczą" Lewandowskiego z myśli o odejściu z Bayernu. Jednak po tym, jak klub opuścił Hansi Flick, "Lewy" także zaczął dopuszczać myśl o nowym otoczeniu.



Polak przyznał to w rozmowie z francuskim "Canal+".

Lewandowski myśli o zmianie klubu?

- Jestem otwarty na propozycje. Zawsze byłem ciekaw nowych doznań - poznania nowej kultury, czy nauki nowego języka. Nie wiem, czy skorzystam z nich w roli piłkarza, czy już po zakończeniu kariery. W Bayernie czuję się wspaniale. Miasto jest wspaniałe, a klub fantastyczny - powiedział Lewandowski.



W trakcie rozmowy napastnik przyznał też, że żałuje absencji w meczu dwumeczu Ligi Mistrzów z PSG.

Reklama

- Może gdybym był na boisku, sprawy potoczyłyby się inaczej. Nic jednak nie mogę na to poradzić. Trudno było mi pogodzić się z porażką w tym dwumeczu - dodał.



Obecnie Lewandowski, wraz z reprezentacją Polski, przygotowuje się w Opalenicy do zbliżających się mistrzostw Europy. We wtorek 1 czerwca "Biało-Czerwonych" czeka pierwszy sprawdzian, towarzyski mecz z reprezentacją Rosji.





Zdjęcie Robert Lewandowski / THOMAS KIENZLE / AFP

WG