Robert Lewandowski w Barcelonie tylko im mignął. Od razu... wrócił do Monachium

Drużyna Barcelony przyleciała do stolicy Katalonii w niedzielę. Zespół Xaviego zakończył tym samym pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał przez dłuższy czas na zgrupowaniu. Ostatnim sparingiem, jaki rozegrała tam ekipa "Blaugrany", był mecz z New York Red Bulls, wygrany 2-0.

Hiszpańskie media bacznie śledziły, gdzie swoje kroki po wylądowaniu samolotu skieruje nowa gwiazda "Blaugrany" czyli Robert Lewandowski.

Jak Robert Lewandowski wykorzysta wolne od Xaviego?

Jak informuje "El Mundo Deportivo", Polak nie zamierzał zabawić dłużej w Barcelonie. "Lewy" wykorzystał fakt, że Xavi Hernandez dał drużynie wolne aż do środowego wieczoru i udał się w kolejną podróż. Od razu poleciał do Monachium, gdzie zamierza załatwić jeszcze kilka spraw przed ostateczną przeprowadzką do stolicy Katalonii. Jak pisze dziennik, Polak planuje wykorzystać te kilka dni na dokładniejsze spakowanie osobistych rzeczy i dopilnowanie spraw związanych z przeprowadzką.

