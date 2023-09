FC Barcelona we wtorkowy wieczór wybrała się na mecz wyjazdowy w ramach siódmej kolejki La Liga przeciwko Majorce. Drużyna Xaviego nie wróci do Katalonii z kompletem punktów, bo spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Jednym z zapadających w pamięć momentów z tego pojedynku z pewnością będzie "siatka", jaką Robertowi Lewandowskiemu w środku pola założył Sergi Darder. To kibicom gospodarzy podobało się wyjątkowo.