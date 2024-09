Robert Lewandowski ujawnia po latach. "To było największe wyzwanie"

Robert Lewandowski wrócił wspomnieniami do czasów szkolnych. "Nie wagarowałem dużo"

Najlepiej 36-latek z czasów szkolnych wspomina... przerwy, które wraz z kolegami spędzał na graniu w futbol. "Najbardziej to przerwy, na których graliśmy w piłkę. Zawsze zlepialiśmy taką piłkę z papieru, owiniętą taśmą i 15 minut, chyba że dłuższa przerwa 20-minutowa, to w piłkę graliśmy na korytarzu " - stwierdził.

Z opowieści “Lewego" wynika, że choć miał on problemy z kilkoma przedmiotami i najbardziej w szkole lubił przerwy między lekcjami, to jednak starał się być przykładnym uczniem i nie sprawiał problemu nauczycielom. "Ja nie wagarowałem dużo. Raczej byłem uczniem przykładnym z przedmiotów, które lubiłem, a z innych przedmiotów takim, że raczej gdzieś tam bazowałem na tym, że wiedziałem, jak zaliczać, po prostu z inteligencją, ale czy byłem przykładny? Raczej nie stwarzałem problemów wychowawczych. Zdarzało się, że nie wszystko było idealnie, ale raczej chodziłem z uśmiechem na twarzy do szkoły. Przez to, że moja mama była nauczycielką, to nie mogłem za bardzo obniżać lotów" - wyjawił.