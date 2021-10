Robert Lewandowski ujawnia. Jak Anna Lewandowska zmieniła jego życie?

Od wielu lat Anna Lewandowska jest przy boku Roberta w najważniejszych momentach jego kariery. Była przy swoim mężu także wtedy, gdy ten odbierał pierwszego w swojej karierze Złotego Buta.



Czytaj także: Anna Lewandowska w szykownej kreacji. Tak prezentowała się na gali



Nie można wykluczyć, że Robert Lewandowski nie święciłby tak tak wielu sukcesów, gdyby nie obecność Anny Lewandowskiej, która nie tylko stanowi dla niego ogromne wsparcie, ale też pomogła mu zmienić wiele nawyków.



Reklama

Robert Lewandowski ujawnia: Tak żona Anna zmieniła jego życie

Odbierając Złotego Buta kapitan reprezentacji Polski przyznał, jak ważna jest dla niego rodzina. W rozmowie z portalem Bundesliga.com przyznał, jaki wpływ miała na niego żona.



- Wszystko zaczęło się około 10 lat temu. Rozpoczęliśmy od małych rzeczy, takich jak dieta i trening niezwiązany z piłką nożną. Po jednym lub dwóch miesiącach widziałem pierwsze efekty. Tak szliśmy krok po kroku - przyznał Lewandowski.



Jak stwierdził, sam nie zdawał sobie sprawy, jak wielki wpływ na ciało może mieć odpowiednia dieta. By zauważyć jej efekty potrzeba jednak regularności i cierpliwości.



- Gdy wracałem do domu po meczach, zawsze rozmawiałem z żoną na temat tego, co można zrobić lepiej. Zawsze byłem osobą, która chce samodzielnie rozwiązywać problemy. Później jednak próbowałem rozmawiać z żoną. Posiadanie dzieci sprawiło, że jestem bardziej otwarty jako osoba - zdradził "Lewy".



Dzięki dbaniu o wszelkie detale Lewandowski rozpoczął nowy sezon w barwach Bayernu Monachium w piorunujący sposób. W dziewięciu meczach strzelił aż 13 bramek, udowadniając, że wraz z wiekiem wcale nie traci na wartości.



TB