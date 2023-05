"Przenosiny do Barcelony bez dwóch zdań były najtrudniejszym transferem w moim życiu" - mówi Robert Lewandowski w rozmowie z Interią Sport . "Nie wiedziałem co zrobi Bayern, nie wiedziałem, jak zdeterminowana będzie Barcelona, nie wiedziałem, czy Pini Zahavi znajdzie rozwiązanie zadowalające wszystkie strony... Nigdy tak bardzo nie przeżywałem zmiany klubu. To był naprawdę trudny okres" - doprecyzowuje.

Natomiast nie miał wówczas żadnych wątpliwości, co do tego, że podejmuje właściwą decyzję. Choć cena była wysoka - przenosiny okupił sporymi nerwami.

Z jednej strony wiedziałem, że robię dobrze, bardzo chciałem iść do Barcelony, ale kosztowało mnie to dużo stresu, nerwów. Dużo się działo... Myślę, że mógłbym napisać o tym bardzo ciekawą książkę sensacyjną, z elementami thrillera. I na jednym tomie raczej by się nie skończyło... ~ - tłumaczy.

Nie ma sobie nic do zarzucenia. Z Bayernem grał w otwarte karty, publicznie mówił, że chce odejść. A równocześnie przyznaje, że był taki moment, w którym opowiadał się raczej za pozostaniem w Monachium. "Był taki okres, że byłem gotowy przedłużyć kontrakt z Bayernem. Powiedziałem sobie: 'Jeśli przyjdą, to się dogadamy'. Ale nikt nie przyszedł. Jednocześnie staram się być zawsze o krok do przodu, więc na taki rozwój wypadków byłem mentalnie przygotowany" - wyznaje.

W transferze pewną rolę odegrała również żona "Lewego", Anna Lewandowska.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii! Gol Lewandowskiego w derbach. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Transfer do Barcelony "wspólną decyzją" Lewandowskich. Robert zdradza kulisy, tak zareagowała Anna

Robert Lewandowski zdradza, że gdy tylko powiedział żonie o ewentualnym temacie przenosin do Barcelony, ta zareagowała bardzo entuzjastycznie. "Na pewno od początku była za. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz powiedziałem jej, że jest taki temat, to strasznie się do tego zapaliła. Była gotowa od razu nas spakować (śmiech). Ale na końcu muszę powiedzieć, że to była wspólna decyzja. Nie moja, nie jej, tylko nasza" - zapewnia.

Anna była u boku piłkarza później na Camp Nou, podczas oficjalnej prezentacji. Od tamtego czasu regularnie bywa na stadionie na meczach Barcelony, a nierzadko towarzyszą jej córki - Klara i Laura. Dziewczynki również świetnie odnalazły się w nowej rzeczywistości. Chodzą do placówki wczesnoszkolnej, chętnie razem z rodzicami zwiedzają też stolicę Katalonii i okolice.

Ostatnią wycieczkę Lewandowska zrelacjonowała na Instagramie. "Dzisiaj po szkole dziewczynki chciały pozwiedzać miasto, więc wybrałyśmy się na wycieczkę autobusem po Barcelonie" - powiedziała na jednym z nagrań.

Anna Lewandowska wybrała się z córkami na wycieczkę po Barcelonie / Instagram/annalewandowska / materiał zewnętrzny

Anna Lewandowska szczerze o tym, jak żyje się w Barcelonie: "Kochamy Hiszpanię"

Wcześniej Anna Lewandowska wielokrotnie podkreślała, że świetnie żyje jej się w Barcelonie. To tu odkryła wielką pasję do tańca i rozpoczęła treningi bachaty.

Szybko zaaklimatyzowaliśmy się w Barcelonie, mój mąż dodatkowo zaczął grać w paintballa, ja zaczęłam tańczyć. Jako mama dwójki dzieci po trzydziestce cieszę się, że odnalazłam nową pasję. Ludzie do mnie piszą, że fajnie, że można w coś wejść z pasją i uśmiechem. Mam plan, żeby mojego męża zaciągnąć na tego typu zajęcia. On bardzo lubi tańczyć ~ - zdradziła w "Dzień Dobry TVN".

Przyznawała też, że pewna rzecz ją zaskoczyła. "Z moim mężem łatwo nie jest. Chyba się nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tak wyglądało. Jego rozpoznawalność w Barcelonie jest ogromna. Jest tam wielką gwiazdą. Ale muszę przyznać, że spotykamy się z niesamowitą życzliwością i sympatią. Kochamy Hiszpanię" - podsumowywała.

Córki Anny i Roberta Lewandowskich na wycieczce po Barcelonie / Instagram/annalewandowska / materiał zewnętrzny

Rodzina Lewandowskich doskonale odnalazła się w Barcelonie / Instagram/annalewandowska / materiał zewnętrzny

Anna i Robert Lewandowski w dniu prezentacji na Camp Nou / Xavier Bonilla/NurPhoto / Getty Images