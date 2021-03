Robert Lewandowski, po golu w meczu Bayernu Monachium z Lazio, wyprzedził Raula i zajmuje samodzielnie trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. Jest też na podium w rankingu najlepszych strzelców w historii wszystkich europejskich pucharów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Lazio Rzym - Bayern Monachium 1-4. Wszystkie bramki. Wideo INTERIA.PL

Dla Roberta Lewandowskiego gol w meczu Bayernu z Lazio w Rzymie był trafieniem numer 72 w historii jego meczów w Lidze Mistrzów. Tym samym wyprzedził Raula, który dla Realu Madryt i Schalke 04 Gelsenkirchen zdobył 71 goli w Lidze Mistrzów. Na czele tego zestawienia są Cristiano Ronaldo (134 gole) i Leo Messi (120 goli). Po odpadnięciu Juventusu i Barcelony z Ligi Mistrzów jest już jednak pewne, że ani Portugalczyk, ani Argentyńczyk, w tym sezonie nie poprawią swojego bilansu.

Robert Lewandowski i najlepsi strzelcy w historii wszystkich europejskich pucharów

Reklama

Ranking powiązany ze strzelcami wszechczasów Ligi Mistrzów, ale rozszerzony o inne europejskie rozgrywki, zaprezentował na Twitterze Wojciech Frączek, statystyk piłkarski, współautor m.in. Encyklopedii Ekstraklasy. Przedstawił on ranking najlepszych strzelców w historii wszystkich europejskich pucharów (Puchar Europy, Liga Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar Miast Targowych, Liga Europy, Superpuchar Europy, Puchar Interkontynentalny i UEFA Intertoto Cup 1995-2008). Podium tego rankingu (a nawet top 5) jest takie samo jak w przypadku strzelców w samej Lidze Mistrzów, ale różnice między napastnikami są już inne. Robert Lewandowski, dzięki golom w Pucharze UEFA i Lidze Europejskiej (sześciu dla Lecha Poznań i jednego dla Borussii Dortmund), ma w sumie na koncie 79 trafień. W tym rankingu jego strata do Leo Messiego wynosi 44 gole, a do Cristiano Ronaldo - 58. W obu przypadkach, strata Polaka w porównaniu do klasyfikacji goli z Ligi Mistrzów jest tu mniejsza o cztery bramki.

Na czwartym miejscu rankingu Wojciecha Frączka też jest Raul Gonzalez Blanco, a na piątym Karim Benzema. Razem z Benzemą, ex aequo na 5. miejscu jest Filippo Inzaghi. Włoch w rankingu strzelców Ligi Mistrzów jest dopiero dwunasty, ale tu dochodzą mu aż 22 gole z innych rozgrywek.

Bartosz Nosal