Robert Lewandowski tylko na to czeka. Odrzucił bajońską ofertę, chce grać dla FC Barcelona

FC Barcelona na przełomie 2024 i 2025 roku znalazła się w sytuacji, w której przynajmniej połowa piłkarskiego świata patrzyła w jej stronę z rozbawieniem. Wynikało to oczywiście z tego, co działo się z próbą zarejestrowania Daniego Olmo i Pau Victora. W klubie liczono, że uda się tego dokonać jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nowego roku, ale La Liga oraz Hiszpańska Federacja Piłkarska nie wydały na to zgody, zwracając uwagę na braki formalne w dokumentacji.

Reklama