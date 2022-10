Robert Lewandowski tuż za podium Złotej Piłki

Tak jak przewidywali eksperci, Karim Benzema otrzymał Złotą Piłkę w plebiscycie "France Football". Napastnik Realu Madryt wyprzedził w klasyfikacji tego prestiżowego zestawienia Senegalczyka Sadio Mane z Liverpoolu i Belga Kevina de Bruyne z Manchesteru City.

Tuż za podium uplasował się Robert Lewandowski. Polski napastnik, który w tym sezonie przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelona tym razem nie był wskazywany jako faworyt do wygranej i skończył ostatecznie na czwartej pozycji.

Niejako na pocieszenie otrzymał nagrodę im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszego napastnika. W tym przypadku pod uwagę brana była łączna liczba bramek zdobytych dla klubu i reprezentacji. Najlepszy w sezonie 2021/22 w tej klasyfikacji był właśnie Lewandowski, który strzelił 57 goli.

Lewandowski po raz siódmy był nominowany do Złotej Piłki. Do tej pory najwyższym miejscem, które zajął, była druga pozycja przed rokiem. W 2020 roku, kiedy był faworytem do wygranej, postanowiono nie organizować plebiscytu ze względu na pandemię koronawirusa.