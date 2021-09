- Rekord 40 strzelonych bramek w sezonie przetrwał 50 lat. To tylko dowodzi, jak wielkiego wyczynu dokonał Gerd Mueller. W tamtych latach było mu ogromnie trudno i ode mnie też pobicie tego wyniku wymagało wielkiego wysiłku. Nie da się co roku nawet myśleć o takim wyczynie. I jedno wiąże się z drugim, bo dzięki pobiciu rekordu otrzymałem też "Złotego Buta". Ale trzeba było na to czekać 50 lat - powiedział po odebraniu trofeum Robert Lewandowski.



Polak przyznał też, że czuł stres w ostatnich kolejkach. - Denerwowałem się wiedząc, jaka jest historia tego rekordu. Wiele mnie to nauczyło, ponieważ to ogromna presja, kiedy wszyscy patrzą na ciebie w ostatnich dwóch meczach sezonu. Jesteś tak blisko tego rekordu, ale też jednocześnie tak daleko od tego.





