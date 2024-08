Robert Lewandowski triumfuje. Niebywały obrót spraw w Hiszpanii. Aż trudno uwierzyć

Przerwa w rozgrywkach La Liga została naznaczona przede wszystkim przez spektakularny transfer Kyliana Mbpape do Realu Madryt , który po tylu latach ciągłych medialnych spekulacji w końcu stał się faktem. Francuz z miejsca stał się jedną z największych - o ile nie największą - gwiazd nie tylko Realu Madryt, ale i całej ligi.

Wydawało się, że 25-latek - mimo słabych występów na Euro 2024 - momentalnie zdoła przełożyć swój status na boiskowe popisy i przede wszystkim strzelane gole. Nie brakowało wszak głosów, że to właśnie Kylian Mbappe jest murowanym faworytem w walce o "Trofeo Pichichi" dla najskuteczniejszego strzelca w La Liga, które przekreślały tym samym szanse na triumf Roberta Lewandowskiego. A tymczasem to, co dzieje się na starcie sezonu, może zaskakiwać.