Robert Lewandowski: To wciąż daleka droga

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski strzelił dotąd na boiskach Bundesligi 284 gole, co w klasyfikacji wszech czasów daje mu drugie miejsce. Do liderującego Gerda Muellera Polak traci 81 bramek. Czy możliwym jest, by poprawił jego wynik? Między innymi do tej kwestii nasz rodak odniósł się w rozmowie z oficjalnym serwisem rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Dynamo Kijów. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport