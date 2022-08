Robert Lewandowski: To było wspaniałe, jestem dumny!

Po niezwykłej prezentacji Roberta Lewandowskiego na Camp Nou polski snajper wziął udział w konferencji na obiektach FC Barcelony.

- To było wspaniałe, że pojawiło się tylu fanów na mojej prezentacji. Jestem bardzo szczęśliwy - podkreślał "Lewy". - Czasem nawet trudno znaleźć słowa. To dla mnie wiele znaczy. Mam nadzieję, że pokażę moje umiejętności na boisku. Jestem bardzo dumny, że mogę tu być - nie ukrywał, siedząc u boku Joana Laporty, prezydenta "Barcy".

Robert Lewandowski w Barcelonie chce się dzielić doświadczeniem

Lewy mówił o swojej roli w Barcelonie Xaviego Hernandeza: - Chcę być zawodnikiem, który będzie też swoim doświadczeniem pociągał za sobą innych graczy do jak najlepszej gry. Mamy wielu młodych graczy z wielkim potencjałem - zaznaczał Lewandowski. - Ja mam ogromne doświadczenie, sportowe i życiowe, więc sądzę, że mogę go użyć w Barcelonie.

Reklama

Lewandowski był też pytany o ostatnie problemy katalońskiego klubu. Czy nie zraziło go to? - Wiem, że ostatni czas dla Barcelony nie był łatwy, był naprawdę trudny. Ale wiem, że przyszłość może być dla klubu dużo lepsza - z tym składem, gdy widzę, co wyczyniamy na treningach. Musimy od pierwszego meczu udowodnić, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. Myślę, że z tym zespołem możemy osiągnąć zupełnie inne rzeczy, niż w ostatnim sezonie - podkreślał Robert Lewandowski.