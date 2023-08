Robert Lewandowski też pamięta o powstaniu warszawskim. Zamieścił wpis

We wtorek na placu Zamkowej zgromadzili się ludzie, którzy o 17.00 utworzyli symbol Polski Walczącej w ramach akcji społecznej pn. Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego. I właśnie zdjęcie z tego miejsca umieścił w swoim wpisie kapitan reprezentacji Polski, dodając do tego słowa powstanie warszawskie i pamiętamy .

Robert Lewandowski zrobił wielką karierę

To otworzyło mu drogę do piłkarskiej Europy. Sprzedano go do Bundesligi, gdzie odnosił wielkie sukcesy z Borussią Dortmund i Bayernem Monachium.