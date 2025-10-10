Robert Lewandowski tego się nie spodziewał. Zaskakujące spotkanie w kuluarach

W czasie Euro 2016 polska reprezentacja stała gwiazdorami - grali w niej nie tylko Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ale też Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek czy Grzegorz Krychowiak. Ten ostatni dziś staje się znany przede wszystkim przez swoją firmę z garniturami. Ostatnio wystąpił nawet w odcinku "Top Model".

Robert Lewandowski zaliczył nieoczekiwane spotkanie w kuluarach

Robert Lewandowski podczas meczu z Nową Zelandią tylko się przyglądał pracy swoich kolegów. Ci, w większości, nie błyszczeli, ale ostatecznie wynik towarzyskiego spotkania można było zaliczyć na plus.

Sąd nad Lewandowskim w kadrze. "To powinno się pokazywać młodym piłkarzom".

W czasie pobytu na chorzowskim stadionie Robert Lewandowski miał też okazję spotkać się z dawno niewidzianym kolegą z boiska, który od jakiegoś czasu nie gra już dla reprezentacji Polski. Chodziło o ubranego bardzo elegancko Grzegorza Krychowiaka.

Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak spotkali się na Stadionie Śląskim

Nagranie, które zrobił profil Łączy nas piłka, nie uchwyciło wszystkich wypowiadanych przez piłkarzy słów. Widać było jednak między sportowcami dużą sympatię. Lewandowski w pewnym momencie nawet poprawił krawat swojego znajomego.

Krychowiak w tej chwili skupia się przede wszystkim na założonej przez siebie marce garniturów. Kolekcje związane z firmą Balamonte prezentuje od dłuższego czasu w mediach społecznościowych, gdzie podbija sobie zasięgi celnymi odpowiedziami na komentarze fanów. Widać, że nowe zajęcie bardzo przypadło mu do gustu.

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Reprezentacja Polski. Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski Andre Weening / Orange Pictures / DPPI via AFP / Valery HACHE / AFP AFP