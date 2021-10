Robert Lewandowski: Takie są moje priorytety

Od kilkunastu dni wśród ekspertów toczy się debata w sprawie selekcjonera Paulo Sousy i jego nieobecności na meczach PKO Ekstraklasy. Nie brakuje głosów, które twierdzą, że Portugalczyk m.in. z tego powodu nie powołał Jakuba Kamińskiego z Lecha, bo jego rajdów, jak te w meczu ze Śląskiem nie oglądał na żywo ze stadionu. Inni wskazują na Bartosza Slisza z Legii, upierając się, że po lekturze meczu z Leicester Sousa wezwałby na zgrupowanie legionistę, ale ostatecznie tego nie uczynił.



Robert Lewandowski wylał kubeł zimnej wody na rozpalone głowy tych, którzy z chęcią widzieliby większy pierwiastek PKO Ekstraklasy na zgrupowaniach "Biało-Czerwonych".

Reklama

- Ja wiem, że każdy chce być tu z nami na zgrupowaniu, marzy o grze w kadrze narodowej, ale nie wystarczą trzy-cztery przebłyski w lidze, by wyjść na poziom międzynarodowy i skutecznie grać na Zachodzie. Tacy piłkarze muszą zaliczyć cały sezon stabilny - uważa kapitan.

Robert Lewandowski odpowiedział, czy ogląda mecze PKO Ekstraklasy

Gdy dostał pytanie o to, czy sam ogląda mecze PKO BP Ekstraklasy i czy zna panujący w niej układ sił, wybił, jakie ma priorytety.

- Gdy wracam do domu z meczu czy treningu, to staram się jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. To jest mój priorytet. Nie jestem typem, który ogląda od deski do deski wszystkie mecze, jakie są transmitowane - podkreślił "Lewy".

Owe priorytety, czyli żona Anna, a także córki czteroletnia Klara i półtoraroczna Laura, nie przeszkadzają jednak Robertowi w tym, by mieć rozeznanie, co w polskiej ekstraklasowej trawie piszczy.

Czy sam ogląda Ekstraklasę?

- Nie powiem, że oglądam całe mecze, bo tego nie robię. Czasem, gdy włączę telewizor i leci mecz, jestem w stanie obejrzeć 20 minut i się skupić - odpowiedział Robert.



Robert Lewandowski o Legii i Lechu Poznań

Dodał, że choć nie ogląda meczów od deski do deski, to orientuje się, jak wygląda układ sił PKO Ekstraklasy.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że jest drużyna, która w Europie gra dobrze, a w lidze gorzej - mówił tajemniczo o Legii Warszawa. - Wiem też, że Lech jest w formie i młodzież zaczyna ciągnąć w nim wózek - chwalił.

- Jeśli wiem, że w Legii czy Lechu pojawia się dwóch-trzech zawodników, którzy są warci uwagi, to lubię obejrzeć 20 minut, zobaczyć, jaka aura jest wokół tych piłkarzy. Tyle mi wystarczy, by wiedzieć, czy prawdą jest to, co o nich piszecie - tłumaczył Robert Lewandowski.

Kiedy mecz Polska - San Marino? Gdzie transmisja?

Spotkanie eliminacji MŚ Polska - San Marino zostanie rozegrane w sobotę 9 września o godz. 20:45, na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, na Polsat Go Box i w TVP 1.

Zobacz wszystkie wyniki, terminarz i tabelę "polskiej" grupy eliminacji do MŚ!



CZYTAJ TEŻ:



Złota Piłka da Roberta Lewandowskiego? "Oby nie było wielkiej polityki"

Nowy biznes "Lewego"! Zdjęcia robią wrażenie!



Robert Lewandowski: To wciąż daleka droga



Kapitan reprezentacji Polski pod ostrzałem. "Bild" się nie patyczkuje

Instagram Post