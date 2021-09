Robert Lewandowski szósty na liście magazynu "Forbes"

Liderem opublikowanego raportu jest Cristiano Ronaldo. Prestiżowy magazyn oszacował łączne zarobki piłkarzy, a końcową sumę przedstawił w postaci dwóch składowych - pensji klubowej oraz dodatków z innych źródeł.



Według "Forbesa" Ronaldo na mocy kontraktu z Manchesterem United zarabia ok. 70 mln dolarów rocznie. Do tego dochodzi 55 mln dolarów z pozostałych źródeł, co składa się na przychód w wysokości 125 mln dolarów rocznie.



Na drugim miejscu znajduje się Lionel Messi, z rocznymi zarobkami na poziomie 110 mln dolarów, a na trzecim jego klubowy kolega Neymar (95 mln dolarów).



Tę trójkę od pozostałych zawodników dzieli prawdziwa przepaść. Przed Robertem Lewandowskim plasuje się jeszcze dwóch zawodników - to w tym zestawieniu gracz PSG Kylian Mbappe (43 mln dolarów) oraz Mohamed Salah (41 mln dolarów).



Robert Lewandowski wśród najlepiej zarabiających piłkarzy świata

Roczne przychody Lewandowskiego szacowane są na około 35 mln dolarów. Znaczna część tych zarobków to pensja z Bayernu Monachium, wynosząca około 27 mln dolarów. Z pozostałych źródeł Lewandowski ma otrzymywać około 8 mln dolarów rocznie.



- Kontrakt 33-latka wygasa w 2023 roku, a jego nagroda dla Piłkarza Roku w Niemczech powoduje plotki o kolejnych zainteresowanych klubach. Ostatni raz nie udało mu się zdobyć bramki dla Bayernu w lutym; obecnie jest w trakcie zdobywania bramek w 19 meczach z rzędu, a w tym miesiącu został pierwszym graczem Bundesligi, który strzelił gola w 13 meczach z rzędu u siebie - pisze na temat Lewandowskiego "Forbes".



- Walczy o tytuł najlepszego gracza na świecie - nie tylko na boisku, ale także poza nim. Wprowadził na rynek swoją markę odzieży RL9, zwiększając dochody z reklam między innymi Nike, Huawei i Head & Shoulders - zaznacza magazyn.

Najlepiej zarabiający piłkarze według magazynu "Forbes":

1. Cristiano Ronaldo (Man United) - 125 mln dolarów (70 mln dolarów klubowego kontraktu + 55 mln innych dochodów),



2. Lionel Messi (PSG) - 110 mln dolarów (75+35),

3. Neymar (PSG) - 95 mln dolarów (75+20),



4. Kylian Mbappe (PSG) - 43 mln dolarów (28+15),



5. Mohamed Salah (Liverpool) - 41 mln dolarów (25+16),



6. Robert Lewandowski (Bayern) - 35 mln dolarów (27+8),



6. Andres Iniesta (Vissel Kobe) - 35 mln dolarów (31+4),

8. Paul Pogba (Man United) - 34 mln dolarów (27+7),



9. Gareth Bale (Real Madryt) - 32 mln dolarów (26+6),



10. Eden Hazard (Real Madryt) - 29 mln dolarów (26+3).

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowski podczas Gali Mistrzów Sportu / Piotr Kucza / Newspix

