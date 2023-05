Robert Lewandowski dość nieoczekiwanie przybył do Paryża na finał tegorocznej edycji plebiscytu Laureus World Sports Awards. Miał okazję osobiście oklaskiwać triumf Lionela Messiego , który przez kapitułę konkursu wybrany został Sportowcem Roku. Wcześniej kamery uchwyciły moment, w którym obaj panowie wymieniali się uwagami.

O czym rozmawiali? Okazuje się, że m.in. o... Barcelonie. Argentyńczyk dopytywał Polaka, czy temu podoba się w mieście. Trzy grosze dorzuciła żona zawodnika PSG. "Oni są zakochani w tym mieście" - powiedziała Antonela Roccuzzo, nawiązując tym samym nie tylko do wrażeń Roberta, ale również jego żony, Anny. Prywatnie panie znają się i można domniemywać, że już wymieniały się odczuciami dotyczącymi życia w Katalonii.

Podczas gali "Lewy" poświęcił też trochę czasu na wypowiedzi dla mediów. Bardzo szczerze odpowiedział na kilka pytań. Niektóre z nich dotyczyły... Bayernu Monachium.

Xavi tłumaczy niemoc strzelecką Lewandowskiego po przegranej 4-0 z Realem Madryt. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Robert Lewandowski o Barcelonie. Ma apetyt na więcej. "Jeszcze więcej tytułów"

Lewandowski bardzo pozytywnie wypowiadał się o minionych miesiącach w Barcelonie i o tym, co go jeszcze czeka. "Mam się świetnie. Jestem bardzo zadowolony. To, że mamy obecnie szansę na zdobycie mistrzostwa, jest bardzo, bardzo ważne dla klubu. To ważny proces, aby zdobyć jeszcze więcej tytułów w nadchodzącym sezonie" - powiedział w rozmowie z niemiecki sport1.de.

Dalej szerzej wypowiedział się na temat perspektywy zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii. Bez ogródek przyznał, że Barca miała pewne problemy, ale najważniejsze, że stawia im czoła.

Mamy w kadrze wielu młodych zawodników, którzy nie zdobyli jeszcze ważnego tytułu. To dla nich wielki sukces i może być kolejnym krokiem w ich karierze. Jest to dla mnie również ważne, ponieważ byłby to kolejny tytuł w następnym kraju. Jestem bardzo zadowolony z kierunku, w jakim zmierzamy, mimo że jako klub mieliśmy duże problemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej ~ - stwierdził.

Okazuje się, że mimo wyjazdu z Niemczech wciąż śledzi to, co dzieje się w Bundeslidze. Ocenił, jak może wyglądać ostatnia prosta w walce o mistrzostwo kraju. "Wiem, że jest różnica punktowa, a do rozegrania są jeszcze trzy mecze. Mistrzostwo prawdopodobnie rozstrzygnie się wtedy, gdy ktoś popełni błąd. Myślę, że Bayern jest na dobrej drodze do wygrania. Oczywiście w ciągu ostatnich kilku tygodni wiele się wydarzyło, co może mieć wpływ na głowy, ale myślę, że Bayern jest teraz trochę do przodu" - prognozował.

Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Bayern Monachium / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Kibice Bayernu tęsknią za Lewandowskim. "Wszystko, czego doświadczyłem i osiągnąłem w Bayernie Monachium, pozostaje w moim sercu"

"Lewy" dostał też dość niewygodne pytanie o to, czy w rywalizacji o tytuł mistrza Niemiec bardziej jest sercem za Bayernem czy za Borussią. Wszak grał i w jednym i w drugim klubie. Okazuje się jednak, że najwyraźniej mocniej kciuki trzyma za "Bawarczyków".

"Słyszałem, że wielu ludzi w Niemczech i Europie uważa, że byłoby lepiej dla Bundesligi, gdyby Dortmund wygrał. Ale zawsze jestem za Bayernem Monachium. Zawsze trzymam kciuki za chłopców [Bayern], aby wygrali i pokazali, że są najlepsi" - nie pozostawił wątpliwości.

Niemiecki dziennikarz zasygnalizował mu, że tamtejsi kibice odczuwają coś w stylu melancholii po odejściu polskiego napastnika do Barcelony. Co na to Robert Lewandowski?

Wszystko, czego doświadczyłem i osiągnąłem w Bayernie Monachium, pozostaje w moim sercu. Zawsze będę za to wdzięczny. Bayern Monachium, miasto Monachium i Niemcy zostają ze mną, ponieważ byłem w Niemczech przez dwanaście lat, z czego osiem w Monachium, wiele tam przeżyłem i wygrałem ~ - przyznał.

Na koniec skomentował możliwą potyczkę Bayernu i Barcelony w następnej edycji Ligi Mistrzów. "Szczerze mówiąc, jeśli ponownie zagramy w fazie grupowej Ligi Mistrzów, będziemy lepiej przygotowani niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że zrobimy kolejny krok. Wtedy było jeszcze za wcześnie i gra przeciwko Bayernowi była dla mnie emocjonalnym wyzwaniem. Ale teraz, po dwóch meczach, byłoby prawdopodobnie trochę łatwiej" - podsumował.

Robert Lewandowski po meczu FC Barcelona - Bayern Monachium / PAU BARRENA / AFP

Robert Lewandowski na Laureus World Sport Awards Paris / Kristy Sparow / Getty Images