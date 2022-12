Robert Lewandowski strzelił więcej goli niż myśleliśmy

Robert Lewandowski jest kojarzony w Polsce z gry w Lechu Poznań, ale zaczynał na Mazowszu - w Varsovii Warszawa, a dopiero potem przeniósł się do czwartej ligi i Delty Warszawa, wreszcie do Znicza Pruszków.

Robert Lewandowski strzelał w A-klasie

Jak podaje Łączy Nas Piłka, dwóm statystykom Łukaszowi Huliszowi i Wojciechowi Frączkowi udało się ustalić dwa mecze, w których zagrał Lewandowski, a nie były ujęte w ich zestawieniu. Okazało się, że jako piłkarz Znicza Pruszków (lata 2006-2008) zdarzyło mu się grywać też w rezerwach. Dość szybko zweryfikowali, że w meczu z Anprelem Nowa Wieś zakończonym wygraną drugiej drużyny z Pruszkowa 6-4 kapitan biało-czerwonych zdobył dwie bramki. Zagadką pozostawało spotkanie z KP Bielany. Ustalenie, ile wtedy zagrał minut i ile strzelił goli, zajęło statystykom grubo ponad pół roku. To też się udało się - 65 minut i cztery bramki. Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie Łączy Nas Piłka.

Razem to daje to dorobek 638 goli w 908 meczach. Oznacza to 12. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Prowadzi Cristiano Ronaldo - 837 trafień, przed Niemcem Erwinem Helmchenem (826) i Leo Messim (820).